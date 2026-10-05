به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه استان قم، با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از شبکه راه‌های استان را مسیر‌های روستایی تشکیل می‌دهند، از ظرفیت بالای دهیاران برای مدیریت مسائل ترافیکی و ارتقای فرهنگ ایمنی در روستا‌ها خبر داد.

سرهنگ روح‌الله شاکری در همایش راهوران محله که با حضور دهیاران، شورا‌های اسلامی روستا‌ها و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، با بررسی وضعیت ترافیکی استان اظهار داشت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد از راه‌های استان قم را مسیر‌های روستایی تشکیل می‌دهد، در روز‌های تعطیل و به دلیل پدیده مهاجرت معکوس، با افزایش چشمگیر حجم ترافیک در این مناطق رو‌به‌رو هستیم.

وی با تأکید بر نقش راهبردی دهیاران افزود: هر دهیار می‌تواند به عنوان یک پلیس در روستا عمل کند و با توجه به حضور مستمر و ظرفیت‌های موجود، همکاری نزدیک دهیاران می‌تواند در مدیریت ترافیک، پیشگیری از حوادث و ارتقای سطح ایمنی در سطح روستا‌ها بسیار مؤثر باشد.

رئیس پلیس راه استان قم همچنین خاطرنشان کرد که کارشناسان پلیس راه در راستای تحقق این هدف، با حضور در روستا‌ها و همکاری با دهیاران، اقدامات خود را در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و عملیاتی آغاز کرده‌اند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، امنیت راه‌های روستایی استان را افزایش دهند.