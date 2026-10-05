مدیرکل صداوسیمای استان خوزستان گفت: امروز صداوسیمای خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، فرهنگی و رسانه‌ای استان، به یکی از قطب‌های تولید آثار فاخر در میان مراکز رسانه ملی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خوزستان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی، فرهنگی و هنری، یکی از استان‌های راهبردی کشور به شمار می‌رود و از ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه تولیدات رسانه‌ای برخوردار است.

مدیرکل صداوسیمای استان خوزستان، با اشاره به حضور هنرمندان، تهیه‌کنندگان و نیرو‌های توانمند رسانه‌ای در استان اظهار کرد: در دوره تحول رسانه که از سوی دکتر جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در رسانه ملی دنبال می‌شود، توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌های استان‌ها و مناطق مختلف کشور شده است.

داریوش دبیقی افزود: در این رویکرد، استفاده از توانمندی‌های بومی و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان‌ها مورد توجه قرار گرفته و زمینه برای تولید آثار فاخر و اثرگذار در مراکز صداوسیما بیش از گذشته فراهم شده است.

وی با اشاره به پخش تولیدات فاخر مراکز استانی از شبکه‌های سراسری ادامه داد: امروز بسیاری از آثار ارزشمند تولیدشده در مراکز صداوسیما از آنتن شبکه‌های سراسری پخش می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای مراکز استان‌ها در تولید محتوای حرفه‌ای و فاخر است.

مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان تصریح کرد: صداوسیمای خوزستان نیز با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و بهره‌گیری از هنرمندان، تهیه‌کنندگان و نیرو‌های توانمند بومی، امروز به یکی از مراکز مهم تولید آثار فاخر در رسانه ملی تبدیل شده است.

دبیقی خاطرنشان کرد: استمرار حمایت از استعداد‌های بومی و استفاده از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، هنری و رسانه‌ای خوزستان می‌تواند زمینه‌ساز تولید آثار ماندگار و در تراز رسانه ملی باشد.