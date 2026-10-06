به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح «فتح» با هدف پیشگیری از جرائم مقابله با قاچاقچیان و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت در این استان گفت : مجموع کشفیات و دستگیری‌های مرتبط با حوزه مواد مخدر ۱۹ درصد افزایش داشته است.

سردار حسینی با تأکید بر اینکه این استان محل امنی برای قاچاقچیان مواد مخدر نخواهد بود، تصریح کرد: قاچاقچیان و خرده فروشان بدانند پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی آنان را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان در ادامه از اقدامات پلیس در حوزه امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته و در حوزه جرایم و مفاسد اقتصادی نیز ٧١٤ درصد افزایش کشف ثبت شده است.

وی کاهش تلفات جاده‌ای را از دیگر اولویت‌های پلیس عنوان کرد و افزود با همکاری دستگاه‌های متولی و شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز شاهد کاهش حدود ۱۰ درصدی جانباختگان و ۸ درصدی مجروحان حوادث جاده‌ای در استان بوده‌ایم.

حسینی با هشدار به افرادی که با تغییر در اصالت و استاندارد خودرو‌ها موجب برهم زدن نظم و امنیت ترافیکی می‌شوند، گفت: در اجرای طرح برخورد با خودرو‌های دارای تغییرات غیر مجاز ٥٤ دستگاه خودرو شناسایی و توقیف شده است و پلیس اجازه نخواهد داد خودرو‌های غیرایمن و غیر استاندارد آرامش و امنیت مردم را به خطر بیندازند.

سردار حسینی همچنین با اشاره به برخورد با موتور سیکلت‌های غیر مجاز، اظهار داشت: برای برخی موارد احکام فضایی اخذ شده و پلیس با جدیت با وسایل نقلیه‌ای که موجب سلب آسایش شهروندان می‌شوند، برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان درباره عملکرد پلیس فتا هم گفت : ۹۵ درصد پرونده‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان کشف شده است و اولویت پلیس در این حوزه، مقابله با کلاهبرداری اینترنتی برداشت غیر مجاز هتک حیثیت و دسترسی غیر مجاز است.

وی همچنین با اشاره به دغدغه مردم در حوزه سرقت افزود: امسال میزان کشفیات سرقت ١٤ درصد افزایش داشته و بازگرداندن اموال سرقتی به مردم یکی از اولویت‌های جدی پلیس است که پلیس آگاهی با بازگرداندن حدود ۲۷ درصد از اموال مکشوفه به ما باختگان در زمره سه استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد.

حسینی با تأکید بر برخورد قاطع با اراذل و اوباش و حاملان سلاح تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد کسی با قمه و سلاح، امنیت مردم را خدشه دار کند؛ امنیت مردم خط قرمز پلیس است و هر فردی بخواهد آرامش جامعه را به هم بزند با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.

سردار حسینی با اشاره به فعالیت مشاوران کلانتری‌ها در حل اختلافات اجتماعی و خانوادگی خاطرنشان کرد: ۸۲ درصد پرونده‌های ارجاعی به مشاوران کلانتری‌های استان به صلح و سازش منجر شده که این موضوع نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و تقویت آرامش اجتماعی دارد.