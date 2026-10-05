رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور بر ضرورت ادامه روحیه ایثارگری در عرصه‌های علمی، اجتماعی و خدمت به ملت تأکید کرد و گفت: عظمت و عزت کشور در همه ادوار، مرهون ایثار و رشادت‌های ملت ایران بوده است.

ضرورت ترویج روحیه ایثارگری در عرصه‌های علمی، اجتماعی و خدمت به ملت

ضرورت ترویج روحیه ایثارگری در عرصه‌های علمی، اجتماعی و خدمت به ملت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: فضیلت ایثار و رزمندگی مایه قوام و دوام مملکت است و در دوره‌های مختلف تاریخی، به‌صورت جلوه‌هایی متناسب با شرایط روز، بازآفرینی می‌شود.

دکتر محمد علی اکبری با تبیین پیوند ناگسستنی میان مفاهیم اصیل دفاع و مسئولیت‌های معاصر، بر ضرورت تداوم روحیه ایثارگری در عرصه‌های علمی، اجتماعی و خدمت به ملت تأکید کرد و اظهار داشت: عظمت و عزت کشور در همه ادوار، مرهون ایثار و رشادت‌های ملت ایران بوده است.

علی اکبری گفت: نباید ایثارگری را به یک مقطع زمانی خاص محدود دانست. وی با استناد به این اصل متعالی که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، بر این نکته تأکید کرد که نبرد میان حق و باطل، جریانی جاری و ابدی است و هر عصر، مظاهر و جلوه‌هایی نوین از این مبارزه را در بطن خود می‌پروراند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با نگاهی تحلیل‌گرانه، از بازتعریف مفهوم دفاع سخن گفت و اظهار داشت: اگرچه امروز مختصات دفاع با دوران دفاع مقدس تفاوت ماهوی یافته است، اما جوهره و روح آن همچنان پابرجاست و ما به‌عنوان بخش شاخص جامعه دانشگاهی، وظیفه داریم دفاع را از منظری علمی و استراتژیک بازخوانی کنیم.

دکتر علی اکبری گفت: عظمت یک ملت، در گرو ایثارگری آن است و اگر ایثارگری کمرنگ شود، بزرگی‌ها از دست خواهد رفت. ما امروز شاهد تجلی این ایثار در شکل‌های مختلف هستیم؛ از مقاومت رزمندگان در عرصه‌های نظامی تا مدیریت جهادگونه دولت برای تأمین نیاز‌های جامعه، جهاد علمی دانشگاه‌ها و حتی تاب‌آوری مردمی که با صبر و تحمل شرایط، هرگز از ناامیدی سخن نمی‌گویند؛ این مردم، ایثارگران نظام و کشور هستند.

وی افزود: ما اینجا گرد هم آمده‌ایم تا از رزمندگان و جانبازان سرافرازی که از افتخارات دانشگاه جامع علمی‌کاربردی هستند قدردانی کنیم؛ اما در کنار این ادای احترام، بر خود فرض می‌دانم از همراهی و درک بالای سایر همکاران و خادمانی که در سخت‌ترین شرایط یک سال گذشته، نقش خود را در خدمت بی‌وقفه دانشگاه به نحو احسن ایفا کردند، سپاسگزاری کنم.

در پایان نیز رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اهدای لوح تقدیر، از رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس، مراتب سپاس و تکریم خود را ابراز نمود.