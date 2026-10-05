مدیرعامل توانیر در رزمایش بیست‌ونهمین دوره طرح ملی مهتاب گفت: با اجرای این طرح، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصرف‌کننده بدون کنتور اعمال قانون و بیش از یک میلیون ماینر غیرمجاز کشف شده است

شناسایی و جریمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصرف‌کننده غیرمجاز برق

شناسایی و جریمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصرف‌کننده غیرمجاز برق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر در بیست‌ونهمین مانور طرح ملی مهتاب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با مصرف غیرمجاز برق گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصرف‌کننده بدون کنتور و غیرمجاز، با تلاش برق‌بانان شریف و فداکار اعمال قانون شده‌اند.

او افزود: همچنین بیش از یک میلیون ماینر غیرمجاز کشف شده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به درگیری برق‌بانان با برخی متخلفان گفت: در مواردی که متخلفان مدتی از برق رایگان استفاده کرده‌اند، قطع برق آنها نیازمند کمک دستگاه‌های امنیتی است و از همکاری این دستگاه‌ها قدردانی می‌کنیم.

اله‌داد با اشاره به افزایش فروش انشعاب برق گفت: امسال ۳۶۰ هزار انشعاب بیشتر از سال گذشته به فروش رفته است و باید انشعاب‌های غیرمجاز به انشعاب مجاز تبدیل شون

او افزود: در همه تعرفه‌ها، محدودیت‌های تأمین برق ۴۲ درصد کمتر شده است.

مدیرعامل توانیر ساماندهی صنوف سیار را نیز مهم دانست و گفت: از امروز رویکرد جدیدی در این زمینه آغاز می‌شود.

اله‌داد با تأکید بر ضرورت محدودسازی مصرف گفت: یکی از اقدامات مورد تأکید، محدودسازی گسترده فیوز‌ها و همچنین نصب کنتور‌های هوشمند است و ماهانه ۲۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب می‌شود.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سیستان و بلوچستان گفت: در این استان اقدامات خوبی انجام شده است؛ چرا که با توجه به تلفات بالا، برای متخلفانی که ماینر آنها کشف شده، هشدار و پیامک ارسال می‌شود.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: هر فردی که اقدام به نصب ماینر کند، به مدت یک سال و پس از آن، قبض برق او به صورت آزاد محاسبه خواهد شد و صورت‌حساب برق ممکن است تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.

اله‌داد با اشاره به حجم یارانه‌های پرداختی در کشور گفت: سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در همه حوزه‌ها یارانه پرداخت می‌شود که باید این یارانه به افراد قانونمند اختصاص پیدا کند، نه افراد متخلف.

او تأکید کرد: طرح ملی مهتاب یک دوره را پشت سر می‌گذارد و باید اقدامات زیرساختی و ماندگار انجام دهیم؛ از اقدامات فیزیکی مانند جمع‌آوری کامل کابل‌ها تا اعمال جرایم لازم و نصب شمارشگرها.

مدیرعامل توانیر همچنین اصلاح قرارداد‌ها را مهم دانست و گفت: موضوع پاداش برق‌بانان نیز اهمیت دارد و باید برای آنها انگیزه ایجاد شود و پاداش ۶ ماهه برق‌بانان پرداخت شود.

اله‌داد در پایان گفت: برق غیرمجاز باید به سمت ساماندهی پیش برود؛ در حوزه رمزارز‌ها نیز موضوع در حال تصویب است و در حوزه جرایم، پیگیر اعمال قانون در حوزه انرژی هستیم.