به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ سید امیر حسین موسوی گفت : با گزارش های مردمی درباره فعالیت تعدادی خرده فروش مواد مخدر در دو محله شهر سمنان و مزاحمت آنها برای شهروندان ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت تخصصی شناسایی و دستگیری این افراد را آغاز کردند.

وی ادامه داد: پلیس با تلاش‌های شبانه روزی پی برد متهمان با ۲ دستگاه خودرو در پوشش خانواده اقدام به جابجایی مقادیری مواد مخدر از استان‌های همجوار به شهرستان سمنان می کنند و توانست در عملیات غافلگیرانه ای آنها را دستگیر کند .

سرهنگ موسوی از کشف ۴۰۰ گرم مواد مخدر شیشه و هروئین از ۶ متهم دستگیر شده خبر داد و گفت: با تکمیل پرونده متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.