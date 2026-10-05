به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی بیان کرد: این منابع در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با هدف تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه و ارایه خدمات عمومی میان بخش‌های مختلف استان توزیع شده است.

وی افزود: منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده و آلایندگی، علاوه بر شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان برای بخش‌های فاقد دهیاری و امور عشایر و سایر بخش‌ها پیش‌بینی‌شده در قوانین از جمله حوزه‌های مرتبط با وزارت کشور، امور ورزش و سهم سلامت استان نیز اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به نقش این منابع در توسعه زیرساخت‌های استان اظهار کرد: توزیع عوارض یکی از مسیر‌های بازگشت بخشی از درآمد‌های مالیاتی به جامعه و تامین منابع برای اجرای طرح‌ها و ارایه خدمات در نقاط مختلف استان است.

خورشیدی ادامه داد: سهم اختصاص یافته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌تواند در حوزه‌هایی همچون توسعه و بهسازی زیرساخت‌های شهری و روستایی، خدمات عمومی و اجرای طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد و در بخش‌های دیگر نیز منابع متناسب با قوانین و محل‌های تعیین‌شده هزینه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اختصاص بخشی از این منابع به حوزه سلامت و ورزش گفت: تامین منابع برای این بخش‌ها می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های ورزشی و سلامت و ارتقای خدمات ارایه شده به شهروندان استان موثر باشد.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تاکید کرد: فرآیند وصول و توزیع عوارض در چارچوب احکام قانونی انجام می‌شود و اداره کل امور مالیاتی استان نیز در این زمینه وظایف قانونی خود را دنبال می‌کند.