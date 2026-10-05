به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید، یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اجرای گشت‌ها و پایش‌های مستمر در سطح شهرستان‌ها و مناطق زیرپوشش مدیریت، با متخلفان حوزه حیات‌وحش برخورد کرد.

عباس زارع در مورد یکی از مهم‌ترین عملیات‌های این هفته در چالوس افزود: نیروی یگان حفاظت اداره محیط زیست چالوس که به منظور حفظ و حراست از حیات وحش منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی در پست جنگلی ورکالا (مسر) در حال گشت و کنترل بود، پس از مشاهده و شناسایی یکی از متخلفان حرفه‌ای منطقه، وی را تعقیب کرد و در اقدامی آگاهانه و غافلگیرکننده، با شجاعت مثال‌زدنی، موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح گلوله‌زنی ۲۷۰ دوربین‌دار و تعدادی تیر فشنگ گلوله‌زنی شد. همچنین در سرچشمه رودخانه سردآبرود نیز یک دستگاه ماهیگیری از نوع لانسر برای جلوگیری از تخریب زیست‌بوم و صید غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در مورد عملیات در آمل افزود: در حوزه استحفاظی این شهرستان، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف لاشه یک رأس کل وحشی و تاکسیدرمی یک رأس قوچ وحشی شدند و یک شکارچی حرفه‌ای را دستگیر کرده و پرونده وی را به مراجع قضایی تحویل دادند. همچنین در منطقه جنگلی دشتسر، یک قبضه سلاح شکاری مجاز و دو تیر فشنگ چهارپاره کشف و ضبط و یک شکارچی غیرمجاز دستگیر شد.

وی درباره بهشهر و تالاب میانکاله نیز توضیح داد: در منطقه میان قلعه، درعملیات تعقیب و گریز دو گروه از صیادان پرندگان شکاری، یک بهله دلیجه، یک قطعه کبوتر و یک دستگاه شبچه به همراه سایر ادوات صید کشف و ضبط شد که در پایان مأموریت، پرندگان کشف‌شده در پناهگاه حیات وحش میانکاله رها شدند و در عملیاتی دیگر نیز یک چاله بازگیری به همراه سایر ادوات صید در همین منطقه کشف و تخریب شد.

زارع افزود: در فریدونکنار مأموران یگان اجرایی در دو عملیات جداگانه، یک قبضه سلاح شکاری پنج‌تیر به همراه بال پرندگان شکارشده شامل چنگر، اردک ارده‌ای و خوتکا، دو عدد اسپیکر و تعدادی فشنگ شکاری را از متخلفان حوزه استحفاظی کشف و ضبط کردند.

وی همچنین به سایر شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در جویبار، با نظارت شبانه در آب‌بندان‌های حوزه استحفاظی، دو قبضه سلاح شکاری دولول مجاز و لاشه یک قطعه چنگر از متخلفان غیرمجاز کشف و ضبط شد. در بابل، گشت شبانه محیط‌بانی بندپی در مناطق جنگلی به ضبط یک قبضه سلاح دولول مجاز منجر شد. در کلاردشت نیز یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک‌لول بدون مجوز (قاچاق) در منطقه شکارگاهی لت‌کمر توسط نمایندگی یگان حفاظت کشف و ضبط شد.