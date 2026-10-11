به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید میرآخورلی رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سمنان گفت : این طرح برای ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی، بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش کیفیت خدمات راهداری اجرا شده است .

وی افزود: این عملیات شامل اصلاح شیب شیروانی، رفع افتادگی شانه راه، حذف خاکریز پل‌های با دهانه کمتر از ۲ متر، بازسازی و مرمت حفاظ پل‌ها و نصب و ساماندهی تابلو‌های علائم جاده‌ای است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سمنان ادامه داد: پاکسازی و احیای پارکینگ‌های حاشیه محور و اجرای عملیات منظرآرایی نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است که با هدف ارتقای ایمنی، بهبود منظر مسیر و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای کاربران جاده‌ای انجام می‌شود.

میرآخورلی با اشاره به اهمیت این مسیر در تردد‌های عبوری و محلی، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ضمن بهبود وضعیت فنی و ظاهری محور، در افزایش ایمنی، ساماندهی حاشیه راه و ارتقای کیفیت تردد نقش مؤثری خواهد داشت.