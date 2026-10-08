به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجتبی اکبرپور گفت : مرمت و بازسازی نمای سردر ورودی آستان مقدس امامزاده سید محمد دیباج (ع) با رعایت ضوابط فنی و حفاظتی و با هدف سامان‌دهی و ارتقای وضعیت بصری ورودی این مکان مقدس انجام شده است.

وی افزود : فرآیند مرمت مطابق با طرح مصوب وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با نظارت ناظران بناهای تاریخی و با استفاده از مصالح باکیفیت و متناسب با ضوابط فنی پروژه انجام شد.

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