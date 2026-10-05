به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی رشیدی‌پور ئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ دانشگاه، نام این مجموعه در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان و پنج دانشگاه برتر کشور ثبت شود.

وی افزود: قرار گرفتن دانشگاه در بازه ۷۰۱ تا ۸۰۰ بیانگر تغییر و بهبود جایگاه دانشگاه در شاخص‌های مورد ارزیابی این نظام رتبه‌بندی است.

وی با بیان اینکه چنین دستاوردی حاصل عملکرد یک بخش یا گروه خاص نیست، تصریح کرد: این موفقیت محصول مجموعه‌ای از تلاش‌های مستمر اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در عرصه‌های مختلف است و سهم تمامی ارکان دانشگاه در شکل‌گیری این جایگاه قابل توجه است.

رئیس دانشگاه ادامه داد: حضور در جمع دانشگاه‌های برتر جهان، علاوه بر اینکه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان را در عرصه بین‌المللی بیشتر نمایان و ضرورت توجه جدی‌تر به توسعه فعالیت‌های علمی، ارتقای کیفیت پژوهش‌ها، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تقویت شاخص‌های آموزشی و پژوهشی را نیز دوچندان می‌کند.