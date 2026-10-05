رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو گفت: بخش عمده چالش‌های تأمین مواد اولیه دارویی به مسائل ارزی و بانکی، انتقال منابع مالی، ترخیص گمرکی، حمل‌ونقل و لجستیک مربوط می‌شود و مشکلات فنی و فناوری سهم کمتری در این میان دارند.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، مهرداد عالمی رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو گفت: نمی‌توان سهم دقیق هر یک از عوامل مؤثر بر تأمین مواد اولیه را به‌صورت عددی مشخص کرد، اما در عمل مشکلات مربوط به تخصیص و انتقال ارز، نقل‌وانتقال پول، حمل‌ونقل، ترخیص گمرکی و هزینه‌های بانکی بخش قابل‌توجهی از چالش‌های زنجیره تأمین را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز فرآیند انتقال منابع مالی و خرید مواد اولیه از منابع خارجی را دشوارتر کرده و در برخی موارد موجب افزایش زمان تأمین و هزینه تمام‌شده مواد اولیه می‌شود.

عالمی با تأکید بر اینکه سهم کمتر مشکلات فنی به معنای کاهش حساسیت نسبت به کیفیت مواد اولیه نیست، تصریح کرد: مواد اولیه داخلی و وارداتی باید بر اساس ضوابط و الزامات مشخص، از نظر کیفیت، فرآیند تولید و مشخصات فنی مورد بررسی قرار گیرند.

رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی از نظر فناوری و توانمندی تولید، در بسیاری از حوزه‌ها ظرفیت قابل‌توجهی دارند و می‌توانند در سطح کشورهای پیشرو فعالیت کنند؛ بنابراین بخش مهمی از اختلالات فعلی، خارج از فرآیند فنی تولید و بیشتر ناشی از چالش‌های ارزی، بانکی و لجستیکی است.

وی خاطرنشان کرد: تفکیک میان ریسک‌های فنی، ارزی و لجستیکی برای طراحی سیاست‌های مناسب در حوزه تأمین مواد اولیه و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین ضروری است.