به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر با تأکید بر ضرورت صیانت از اقتدار پلیس، مردم‌داری، مبارزه هوشمند با سرقت و ارتقای امنیت جاده‌ای را از اولویت‌های مهم نیروی انتظامی برشمرد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه هم با تشریح بخشی از عملکرد انتظامی این شهرستان از کاهش ۴۹ درصدی نزاع‌ها، افزایش ۳۰ درصدی دستگیری سارقان و کشف ۱۶۳ کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ سید محمد موسوی اضافه کرد: در حوزه سرقت‌های خرد، با وجود افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی وقوع سرقت، در مجموع ۷۰۷ سارق دستگیر شدند که بیانگر افزایش ۳۰ درصدی دستگیری سارقان است.

وی با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف و مزاحمت‌های ناشی از تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، از افزایش توقیف این وسایل خبر داد و گفت: در حوزه سرقت‌های مسلحانه و سرقت به عنف نیز کاهش وقوع داشته‌ایم.