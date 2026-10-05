وقفِ ۱۰۰ اصله درخت (طرح شجره طیبه) بدست باغدارِ دَرَقی با نیت کمک به معیشتِ نیازمندان باعث خیر و برکتِ فراوان باغ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همواره کار‌های نیک، آنگاه که برای خدا می‌شود و رنگ خدا می‌گیرد، ماندنی می‌شود. این بار، باغدارِ دَرَقی با وقفِ ۱۰۰ اصله درخت برای کمک به معیشتِ نیازمندان با عنوانِ طرح شجره طیبه باعث خیر و برکتِ فراوان در محصولات و میوه های باغ خود شده است.

برای انجام کار خیر نیاز به سرمایه‌های کلان نیست بلکه این عمل پسندیده ریشه در احساس انسان‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و باور‌های دینی دارد.

کسی که کار خیر انجام می‌دهد، هدفش خدمت‌رسانی صادقانه و ایجاد تأثیر مثبت در زندگی دیگران است.

این اعمال می‌توانند کوچک یا بزرگ باشند، اما با نیت خالص، برکاتش در زندگی خیر بسیار است ، مانند باغدار درقی که با وقف صد اصله درخت برای کمک به معیشت نیازمندان با عنوان شجره طیبه باعث خیر و برکت فراوان باغش شده است.