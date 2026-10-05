به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توسعه‌ای بخش آب، امور آب کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه کشور، با سفر به مازندران از روند اجرا و پیشرفت چند طرح مهم تأمین آب و زیرساخت‌های مرتبط با بخش آب شهرستان‌های مرکزی و شرقی استان بازدید کرد و در پیگیری روند بهره‌گیری از اعتبارات تخصیص داده شده به طرح‌های این دستگاه اجرایی، برای افزایش اعتبارات برخی طرح‌های مهم حوزه آب استان قول مساعدت داد.

کیومرث سبزی همچنین از طرح آبرسانی به میاندورود نیز بازدید کرد. این طرح شامل ساخت خط انتقال آب به طول حدود ۲۰ کیلومتر و ۲ مخزن ۲۵ هزار مترمکعبی است که با تامین حدود ۷ کیلومتر لوله مورد نیاز، تا کنون ۴.۵ کیلومتر از خط لوله آن اجرا شده و تأمین و اجرای بخش‌های باقی‌مانده نیز در قالب بسته‌های اجرایی در حال پیگیری است.

وی همچنین در بازدید شبکه آبیاری و زهکشی البرز گفت: مقرر شد بر اساس برنامه زمان‌بندی، با تأمین منابع اعتباری مورد نیاز به میزان حدود ۳ هزار میلیارد ریال و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، امکان استفاده کامل‌تر از شبکه در تأمین آب ۵۰۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی فراهم شود.

سبزی سپس از طرح سد هراز و محور جایگزین جاده هراز که توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران در حال اجراست نیز بازدید کرد که در جریان این بازدید، بر ضرورت پیگیری تأمین منابع اعتباری برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پروژه و تأمین و اجرای تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز در بدنه سد و طرح‌های تکمیلی مورد نیاز تاکید شد.

سبزی در این بازدید بر تسریع و تمرکز بر طرح‌های مهم و راهبردی تأمین آب در مازندران با توجه به حضور چشمگیر جمعیت در روز‌های تعطیل و ضرورت حفظ ثبات امنیت غذایی کشور، به‌ویژه تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی البرز و طرح سد هراز، تأکید و برای تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی این طرح قول همکاری داد.