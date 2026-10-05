رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در جهان را نشانه ظرفیت علمی و استعداد کم‌نظیر جوانان ایرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در جهان گفت: این موفقیت ارزشمند، حاصل استعداد، دانش، پشتکار و تلاش جوانان نخبه ایرانی و همچنین مرهون زحمات و همراهی خانواده‌ها، استادان، مربیان و مجموعه‌های علمی و آموزشی کشور است که زمینه شکوفایی استعداد‌های علمی نسل آینده ایران را فراهم می‌کنند.

مخبر دزفولی افزود: درخشش دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی بین‌المللی، بار دیگر ظرفیت‌های کم‌نظیر علمی و سرمایه انسانی کشور را به نمایش گذاشت و نشان داد که جوانان ایران، با اتکا به دانش و اراده، می‌توانند در بالاترین سطوح علمی جهان بدرخشند و پرچم پرافتخار ایران اسلامی را به اهتزاز درآورند.