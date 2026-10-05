معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیریی از وقوع جرم دادستان مشهد از اجرای طرح عملیاتی پیشگیرانه به منظور ارتقای سطح ایمنی در اماکن پرتردد و پرخطر شهر مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمد دهنوی در گفتگو با خبر گزاری صداو سیما گفت: این طرح با هدف شناسایی بستر‌های خطر، پیش از وقوع حادثه و با همکاری مجموعه آتش‌نشانی، بر مراکز اقامتی، بیمارستان‌ها و مجتمع‌های تجاری تمرکز دارد.

دهنوی،اظهار داشت: ما در معاونت قضایی و انتظامی، بر رویکرد پیشگیرانه تاکید داریم؛ به این معنا که نباید منتظر وقوع حادثه و جستجوی مقصر ماند، بلکه باید بستر‌های خطر را پیش از رخداد شناسایی و برطرف کرد.

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیریی از وقوع جرم دادستان مشهد، بیان کرد: با توجه به جایگاه ویژه شهر مشهد و تردد بالای زائران و مسافران، ایمنی اماکن پرتردد مانند هتل‌ها، مراکز تجاری و بیمارستان‌ها، یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است که باید به دقت نظارت شود.

همکاری با آتش‌نشانی و اولویت‌بندی اماکن

دهنوی با اشاره به آغاز طرح مشترک با مجموعه آتش‌نشانی مشهد از خردادماه سال جاری افزود: در این طرح، با اولویت‌دهی به ساختمان‌هایی که بیشترین میزان تردد و آسیب‌پذیری را دارند، با متصدیان و مالکان اماکن پرخطر جلسه گذاشته شده و نواقص ایمنی آنها به صورت میدانی بررسی و اعلام شده است.

آمار اقدامات انجام شده در اماکن اقامتی و درمانی

معاون دادستان مشهد با ارائه آماری از روند اجرای این طرح گفت: در حوزه اماکن اقامتی، تاکنون حدود ۳۰ مجموعه بزرگ بررسی شده که از این میان، ۲۵ مجموعه وارد فرآیند رفع نواقص شده‌اند. در بخش مراکز درمانی نیز، از میان ۲۸ بیمارستان شناسایی شده در لیست اماکن پرخطر، تاکنون ۱۲ بیمارستان مورد بازدید قرار گرفته‌اند که ۳ مورد از آنها موفق به دریافت تاییدیه کامل ایمنی شده‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه مجتمع‌های تجاری بزرگ نیز حدود ۲۰ مجموعه مورد بازدید قرار گرفته و تذکرات لازم به مدیران داده شده است که فرآیند رفع نواقص آنها نیز در جریان است.

دهنوی در پایان تاکید کرد: این طرح و مسیر پیشگیرانه تا زمان رفع کامل تمامی مخاطرات در اماکن پرخطر، با دقت و پیگیری مستمر ادامه خواهد داشت.