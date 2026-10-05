به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان طرح‌های زیرساختی بنادر سیستان و بلوچستان با ۵۸.۶ همت طرح فعال در حال انجام بوده و اعتبار طرح‌های این بندر ۷۰ برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، قاسم عسکری نسب گفت: از مجموع طرح‌های فعال، ۵۲ طرح عمرانی و تجهیزاتی با اعتباری بیش از ۱۵ همت توسط سازمان بنادر و دریانوردی و ۱۸ طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش ۴۳.۶ همت در حال اجراست.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از شاخص‌ترین تحولات در حوزه زیرساخت، افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی و تجهیزاتی است؛ به‌گونه‌ای که اعتبار این طرح‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۹۴۵ درصد، معادل حدود ۷۰ برابر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: در همین راستا، طی سه سفر وزیر راه و شهرسازی به بندر چابهار، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۳۴ طرح مهم اقتصادی، عمرانی، زیرساختی و تجهیزاتی در دستور کار قرار گرفت.