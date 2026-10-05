رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز طرح بازبینی و به‌روزرسانی مدل اقتصادی توسعه و اتصال فیبر نوری با همکاری این پژوهشگاه خبر داد و گفت: این طرح با توجه به تغییر رویکرد از «پوشش» به «اتصال»، تحولات هزینه‌ای و الزامات برنامه هفتم پیشرفت اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به روند توسعه شبکه فیبر نوری در سال‌های اخیر اظهار کرد: در دوره گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل اقتصادی توسعه فیبر نوری در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین و توسعه این فناوری با هدف دستیابی به پوشش ۲۰ میلیون خانوار دنبال شد.

وی افزود: در دوره فعلی و با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رویکرد‌های جدید در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال، شاخص‌های توسعه شبکه از تمرکز صرف بر «پوشش» به سمت «اتصال» تغییر کرده است.

تغییر رویکرد از پوشش به اتصال

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تغییر شاخص هدف، زمینه دسترسی بیشتر مردم به شبکه فیبر نوری و نظارت شفاف‌تر بر وضعیت توسعه شبکه را فراهم می‌کند، گفت: همزمان با این تغییر، تحولات اقتصادی و افزایش هزینه‌های ایجاد پوشش و برقراری اتصال، منطق اقتصادی و راهبرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

شیخی ادامه داد: بر این اساس، بازبینی مدل اقتصادی پیشین و انطباق آن با شرایط جدید بازار، الزامات برنامه هفتم و اهداف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، ضرورت پیدا کرده است.

بازبینی مدل اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۵

وی با اشاره به تکلیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس الزامات این برنامه، مدل اقتصادی توسعه فیبر نوری باید تا پایان سال ۱۴۰۵ مورد بازبینی قرار گیرد تا مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای ادامه مسیر توسعه این شبکه باشد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در همین راستا، پژوهشگاه به عنوان مشاور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اجرای پروژه بازبینی و به‌روزرسانی مدل اقتصادی توسعه فیبر نوری را در دستور کار قرار داده است.

به گفته شیخی، این پروژه در یک برنامه اجرایی شش‌ماهه و با هدف ارائه مدلی به‌روز و متناسب با شرایط اقتصادی، ساختار بازار، هزینه‌های توسعه و اتصال و الزامات برنامه هفتم اجرا خواهد شد.

بررسی اقتصاد اتصال و رفتار اپراتور‌ها

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: در این مطالعه، ضمن بررسی عملکرد و تجربیات حاصل از مدل اقتصادی پیشین، تغییرات هزینه‌های توسعه شبکه، اقتصاد اتصال، رفتار و راهبرد اپراتورها، شرایط بازار و اهداف برنامه هفتم مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این بررسی، ارائه مدلی عملیاتی، قابل اتکا و متناسب با شرایط روز کشور برای ادامه توسعه فیبر نوری است.

شیخی در پایان گفت: این پروژه پس از بررسی در شورای پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و اجرای آن در چارچوب همکاری پژوهشگاه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از دانش و تخصص همکاران پژوهشگاه و بهره‌گیری از تجربیات همکاران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نتایج عملیاتی و قابل استفاده‌ای از اجرای این پروژه حاصل شود.