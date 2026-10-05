به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهرداد محمد پورشاطری افزود: این خدمات با حضور گروه جهادی چشم‌پزشکی کیمیاگران تهران و به‌صورت رایگان در ۱۲ شهرستان به جامعه هدف ارائه شد.

وی اضافه کرد: این اردوی جهادی طی مدت ۱۰ روز با خدمات تخصصی بینایی‌سنجی، غربالگری بیماری‌های چشمی و انجام بیومتری برای مددجویان اجرا شد.

به گفته مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی پس از غربالگری، افرادی که به تشخیص پزشکان نیازمند استفاده از عینک باشند، به‌صورت رایگان عینک دریافت خواهند کرد.

محمد پورشاطری ادامه داد: در این طرح برای بیش از ۲ هزار نفر از مدد جویان توسط چشم پزشک عینک تجویز شده است که تا یک ماه آینده تحویل دادن به صاحبانشان خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را رفع نیاز‌های مددجویان در حوزه درمان و کاهش هزینه‌های آنها اعلام کرد.