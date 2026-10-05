رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در جذب سرمایه خارجی گفت: آژانس‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با معرفی فرصت‌ها، شناسایی سرمایه‌گذاران و پیگیری فرایندها، فاصله میان صدور مجوز و ورود واقعی سرمایه به کشور را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با مدیران آژانس‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد و در آن ظرفیت‌های این آژانس‌ها و راهکار‌های تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

صدور ۱۷ میلیارد دلار مجوز؛ ورود یک میلیارد دلار سرمایه

حیدری یکی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری خارجی را فاصله میان صدور مجوز و ورود واقعی سرمایه عنوان کرد و گفت: سال گذشته برای حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مجوز صادر شد، اما حدود یک میلیارد دلار سرمایه وارد کشور شد.

وی افزود: کاهش این فاصله نیازمند تسهیل فرایند‌ها و کاهش موانع اداری است و آژانس‌ها می‌توانند در معرفی پروژه‌ها، شناسایی سرمایه‌گذاران و پیگیری فرایند سرمایه‌گذاری نقش مؤثری داشته باشند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری همچنین توضیح داد که صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به معنای تضمین اصل سرمایه یا سودآوری پروژه نیست، بلکه در چارچوب مقررات، امکان انتقال اصل و سود سرمایه سرمایه‌گذار در صورت درخواست وی را تضمین می‌کند.

آمادگی ۷۰ متقاضی برای فعالیت به‌عنوان آژانس

حیدری با اشاره به روند صدور مجوز فعالیت آژانس‌های سرمایه‌گذاری گفت: حدود ۷۰ درخواست در این زمینه دریافت شده که از میان آنها مدارک حدود ۳۵ متقاضی کامل بوده و برای ۱۲ مورد مجوز صادر شده است.

وی افزود: راه‌اندازی سامانه ملی مجوز‌ها نیز امکان شفاف‌تر شدن و تسریع این فرایند را فراهم خواهد کرد.

۳۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری در سامانه جامع

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری از جمع‌آوری و استانداردسازی اطلاعات حدود ۳۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: هدف سازمان افزایش این تعداد به حدود ۸۰۰ پروژه است.

به گفته وی، برای پروژه‌ها بسته‌های معرفی استاندارد تهیه شده و اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سامانه جامع سازمان قرار خواهد گرفت.

حیدری همچنین از شناسایی حدود ۱۵۰ پروژه مهم کشور با ارزش مجموعی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار خبر داد و افزود: این پروژه‌ها حوزه‌هایی همچون نفت و گاز، معدن، لجستیک، انرژی و فناوری را شامل می‌شوند.

پیگیری ۲۰ پروژه پیشران

وی با اشاره به «طرح ۲۰» سازمان گفت: ۲۰ پروژه مهم و پیشران با مجموع ارزش حدود ۱۱۰ میلیارد دلار به‌صورت ویژه در حال پیگیری است.

حیدری میدان نفتی آزادگان را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مورد پیگیری سازمان دانست و گفت: پس از سال‌ها وقفه، این پروژه وارد مرحله اجرایی شده و تأمین مالی دو میلیارد دلاری آن از صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده است.

وی همچنین از پیگیری پروژه‌هایی در حوزه نفت، گاز و حمل‌ونقل، از جمله آبتیمور و پروژه ریلی بافق ـ سنگان خبر داد.

ابزار‌های جدید برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری از پیگیری ابزار‌های جدید تأمین مالی نیز خبر داد و گفت: ایجاد صندوق ارزی «مانا» با مشارکت بانک ملت، راه‌اندازی صندوق خصوصی سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند سلف طلا از جمله اقداماتی است که برای توسعه ابزار‌های تأمین مالی در حال پیگیری است.

هوش مصنوعی و توسعه خدمات سرمایه‌گذاری

حیدری همچنین بر ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید در فعالیت‌های سازمان تأکید کرد و گفت: استفاده از هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی به‌روز می‌تواند در پردازش اطلاعات، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای خدمات سازمان مؤثر باشد؛ البته در این زمینه باید ملاحظات مربوط به محرمانگی اطلاعات نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد که آژانس‌ها باید بتوانند تمام زنجیره سرمایه‌گذاری، از معرفی فرصت و پروژه تا شناسایی سرمایه‌گذار، برقراری ارتباط و پیگیری فرایند سرمایه‌گذاری را پوشش دهند.

تقویت ساختار سازمان سرمایه‌گذاری

حیدری با اشاره به برنامه‌های اصلاح ساختار سازمان گفت: سازمان سرمایه‌گذاری در ساختار جدید تقویت خواهد شد و منابع انسانی آن حدود ۲.۵ برابر افزایش می‌یابد.

وی افزود: سه محور شامل مجوز آژانس‌های سرمایه‌گذاری، ساختار جدید سازمان و سامانه جامع فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای ارائه و رونمایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی گفت: دولت باید بیش از هر چیز نقش توانمندساز داشته باشد و با رفع موانع، زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی و آژانس‌های تخصصی را در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند.