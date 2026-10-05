به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران از آغاز نهضت «برای نماز برخیزیم» در مدارس استان خبر داد و گفت: در سال جدید تحصیلی با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از چهار هزار مدرسه، توسعه فرهنگ اقامه نماز و تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن کریم با جدیت دنبال می‌شود.

محمود تنها با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه آموزش شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی مازندران در سال جدید تحصیلی افزود: یکی از محور‌های این نشست، برنامه‌ریزی برای سی‌وپنجمین دوره مسابقات «درس‌هایی از قرآن» بود که ۲۰ مهر در شهرستان ساری برگزار خواهد شد که استفاده حداکثری از ظرفیت مدارس استان برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگ اقامه نماز نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این جلسه بود.

وی با اشاره به انتخاب شعار «برای نماز برخیزیم» برای فعالیت‌های حوزه نماز گفت: در نشست با آیت الله محمدی لایینی، نماینده ولی فقیه در مازندران، بر اولویت‌دادن به انس عمومی جامعه با قرآن کریم و ضرورت تدوین برنامه‌های متناسب در دو سطح آموزش عمومی و تخصصی تأکید شد و آیت الله لایینی نیز خواستار فعال‌تر شدن شورای قرآن و به‌ویژه کمیته آموزش عمومی قرآن شد.

تنها گفت: هدف این است که مدرسه به کانونی پویا برای تربیت قرآنی و معنوی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموز آموزه‌های قرآن و نماز را نه فقط در قالب برنامه‌ها و مسابقات، بلکه در رفتار، سبک زندگی و هویت خود تجربه کند.