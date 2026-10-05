طرح انتقال آب سد طالقان به قزوین، نیازمند تأمین منابع مالی است که با مزایده ملک میرپنجی (ناصرآباد) متعلق به شرکت آب منطقه‌ای قزوین ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در نشست کمیته مولدسازی اموال دولتی گفت: در صورت به نتیجه نرسیدن مزایده ملک میرپنجی، این ملک با پیمانکار طرح انتقال آب تهاتر خواهد شد.

جواد حق‌لطفی افزود: برای تامین منابع مورد نیاز دیگر پروژه‌های عمرانی نیز، تصمیم‌هایی درباره فروش و ارزش‌افزایی برخی اموال دولتی اتخاذ می‌شود.

وی درباره تأمین منابع مالی طرح بیمارستان۷۰۰ تختخوابی قزوین هم گفت: موضوع مولدسازی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی بررسی شده و دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرف یک هفته، فرآیند فروش ۲ قطعه از این مرکز را آغاز خواهد کرد.

در صورت آغاز نشدن فرآیند فروش در مهلت تعیین‌شده، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اختیار خواهد داشت رأساً نسبت به فروش این مرکز اقدام کند.

همچنین در این نشست مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی، موضوع ارزش‌افزایی چند مورد از اموال دولتی را در جلسه کمیسیون ماده پنج استان مطرح کند تا ظرفیت این املاک برای مولدسازی و تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی مورد بررسی قرار گیرد.