تأمین اعتبار طرح انتقال آب سد طالقان در اولویت مولدسازی اموال دولتی
طرح انتقال آب سد طالقان به قزوین، نیازمند تأمین منابع مالی است که با مزایده ملک میرپنجی (ناصرآباد) متعلق به شرکت آب منطقهای قزوین ادامه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در نشست کمیته مولدسازی اموال دولتی گفت: در صورت به نتیجه نرسیدن مزایده ملک میرپنجی، این ملک با پیمانکار طرح انتقال آب تهاتر خواهد شد.
جواد حقلطفی افزود: برای تامین منابع مورد نیاز دیگر پروژههای عمرانی نیز، تصمیمهایی درباره فروش و ارزشافزایی برخی اموال دولتی اتخاذ میشود.
وی درباره تأمین منابع مالی طرح بیمارستان۷۰۰ تختخوابی قزوین هم گفت: موضوع مولدسازی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی بررسی شده و دانشگاه علوم پزشکی قزوین ظرف یک هفته، فرآیند فروش ۲ قطعه از این مرکز را آغاز خواهد کرد.
در صورت آغاز نشدن فرآیند فروش در مهلت تعیینشده، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان اختیار خواهد داشت رأساً نسبت به فروش این مرکز اقدام کند.
همچنین در این نشست مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی، موضوع ارزشافزایی چند مورد از اموال دولتی را در جلسه کمیسیون ماده پنج استان مطرح کند تا ظرفیت این املاک برای مولدسازی و تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی مورد بررسی قرار گیرد.