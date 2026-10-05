امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

سازمان هواشناسی امروز از ادامه بارش‌های پراکنده در سواحل دریای خزر خبر داده و برای غرب و جنوب کشور افزایش ابر، وزش باد و گاهی رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۰۹:۲۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
قدردانی مردم از درخشش کاروان ورزشی ایران در اجتماعات شبانه
قدردانی مردم از درخشش کاروان ورزشی ایران در اجتماعات شبانه
۱۴۰۵-۰۷-۱۱
تلاش صهیونیست‌ها برای جنگ جدید با عملیات‌های پرچم دروغین
تلاش صهیونیست‌ها برای جنگ جدید با عملیات‌های پرچم دروغین
۱۴۰۵-۰۷-۱۱
توزیع و فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با داروخانه تخلف است
توزیع و فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با داروخانه تخلف است
۱۴۰۵-۰۷-۱۲
قدردانی مردم حاضر در اجتماعات شبانه از حافظان امنیت شهری
قدردانی مردم حاضر در اجتماعات شبانه از حافظان امنیت شهری
۱۴۰۵-۰۷-۱۲
خبرهای مرتبط

تلاطم دریا، بعدازظهر و شب در مناطق دریایی هرمزگان، ۱۳ مهر

آرامش نسبی آسمان مازندران تا هفته آینده

پیش بینی ادامه بارش ها در برخی نواحی کشور

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 