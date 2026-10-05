به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان فر افزود: این طرح به طول ۸۰۰ متر و با سرمایه‌گذاری ۱۶۷ میلیارد تومانی، با هدف ایمن‌سازی منازل مسکونی، معابر و زیرساخت‌های شهری در برابر پیشروی آب و خطرات سیلاب، پس از ۲۰ ماه تلاش شبانه‌روزی و بدون وقفه به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح از ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳ کلید خورد و در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ به پایان رسید. نکته حائز اهمیت این است که کارگاه این طرح در شرایط سخت و حساس حتی در تلاطم‌ها و فشار‌های تحمیلی بر کشور هیچ‌گاه متوقف نشد و عوامل اجرایی با ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری بالا عملیات شمع‌کوبی، خاکبرداری و بتن‌ریزی شبانه را با موفقیت پیش بردند.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به ابعاد فنی این سازه ترکیبی شمع و سپر تشریح کرد: در این طرح برای حفاظت ۸۰۰ متر از ساحل، بیش از ۲۰۳ هزار مترمکعب لایروبی و خاکبرداری در بستر رودخانه انجام شد و یک دایک حفاظتی به حجم ۸۴ هزار مترمکعب و ۴ هزار و ۲۰۰ مترمربع ژئوتکستایل احداث گردید.

صدریان‌فر ادامه داد: در بخش مهندسی سازه، ۴۰۱ اصله شمع بتنی به عمق ۱۲ متر اجرا و ۴۲۷ تن میلگردگذاری، ۲ هزار و ۴۸۱ مترمکعب بتن‌ریزی، ۸۰۰ عدد پانل بتنی، ۴۰۱ عدد بلوک مهاری و ۸۰۲ رشته تاندون کششی به کار رفته است تا پایداری ساحل کارون در برابر سیلاب‌های سهمگین برای دهه‌های آینده تضمین شود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: در خوزستان با دارا بودن بیش از ۵ هزار کیلومتر رودخانه در حوضه‌های کارون بزرگ و کرخه، ۳۱۷ بازه فرسایشی و فرسایش‌پذیر شناسایی شده است که ساماندهی کامل آنها نیازمند اعتبارات بسیار سنگین و همت ملی است؛ با این وجود از سال ۱۴۰۰ تاکنون با اولویت‌بندی بازه‌های خطرآفرین شهری و روستایی، ده‌ها پروژه تثبیت و لایروبی آغاز شده و به نتیجه رسیده است.

صدریان‌فر در بخش پایانی سخنان خود ضمن هشدار نسبت به حفظ سازه‌های ساخته‌شده و بستر رودخانه‌ها تأکید کرد: تأمین هزینه‌های مهندسی رودخانه و ایمن‌سازی سواحل کارون با مشقت و پیگیری‌های فراوان انجام می‌شود؛ اما متأسفانه شاهدیم در برخی نقاط بلافاصله پس از تکمیل کارگاه، نخاله‌ها و پسماند‌های ساختمانی در حریم و بستر رودخانه تخلیه می‌شوند. حفاظت از این سرمایه‌های ملی نیازمند هوشیاری، نظارت دستگاه‌های متولی و همراهی همه‌جانبه شهروندان و رسانه‌هاست تا دستاورد‌های ایمن‌سازی شهر دچار مخاطره نشود.