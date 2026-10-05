در حالی که نشان رسمی مجموعه تلویزیونی «نسخه آزمایشی» رونمایی شد، شبکه تماشا برای مجموعه‌های شرقی نظرسنجی برگزار کرده و «عالی قاپو» هم با روایت‌هایی از سرگذشت ایران از شبکه نسیم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشان رسمی مجموعه «نسخه آزمایشی» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی رونمایی شد. این مجموعه ۹۰ قسمتی از ۱۸ مهر روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه پخش می‌شود.

«نسخه آزمایشی» به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و نویسندگی نسیم عرب‌امیری، پیمان جزینی و مصطفی زندی در مرکز سیمافیلم تولید شده است.

هومن برق‌نورد، محمد نادری، رویا میرعلمی، محمدرضا هدایتی، نگار فروزنده، مونا فرجاد و جمعی دیگر از بازیگران در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند.

شبکه تماشا در پاسخ به درخواست‌های مخاطبان و علاقه‌مندان مجموعه های شرقی، نظرسنجی‌ای را برای انتخاب اثر مورد نظر جهت پخش برگزار کرده است.

در این نظرسنجی، مخاطبان می‌توانند از میان مجموعه های «ایسان»، «جونگ میونگ»، «پزشک دربار» و «آسا» گزینه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

انتخاب شما از بین سریال‌های زیر کدام است؟

۱. «ایسان»

۲. «جونگ میونگ»

۳. «پزشک دربار»

۴. «آسا»

علاقه‌مندان برای ثبت نظر خود می‌توانند عدد مربوط به گزینه انتخابی را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۳ ارسال کنند.

برنامه «عالی قاپو؛ روایت‌هایی از سرگذشت ایران» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا مرتضوی، در ۱۰ قسمت در کاخ عالی‌قاپو واقع در میدان امام اصفهان ضبط و تولید شده است.

این برنامه از شنبه تا دوشنبه، ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش می شود و با اجرای امیر یل ارجمند، به روایت تاب‌آوری‌های ایران در طول تاریخ می‌پردازد.

«عالی قاپو» تلاش می‌کند مفهوم ایستادگی و تاب‌آوری ایرانیان را از منظر‌های مختلف و با حضور کارشناسان حوزه‌های فلسفه، معماری، موسیقی و دیگر عرصه‌های فرهنگی و هنری بررسی کند. همچنین یاسمینا باهر در این برنامه به عنوان راوی، روایتگر بخش‌هایی از تاریخ و ایستادگی ایران است.

این برنامه محصول حوزه هنری اصفهان در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان است و با محوریت تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی تولید شده است.