تعرفه واردات خودرو‌های منطقه آزاد مازندران ۵۰ درصد کمتر از استان‌های مجاور و هدف از راه اندازی مناطق آزاد، اشتغال مولد، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، توسعه صادرات و انتقال فناوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران تاکید کرد: تعرفه واردات خودرو‌های منطقه آزاد مازندران ۵۰ درصد کمتر از استان‌های مجاور است و از مردم می‌خواهیم پلاک ۹۹ که پلاک مازندران است را از شرکت‌های دارای مجوز خریداری کنند، زیرا هزینه تمام شده خودرو بسیار پایین‌تر از سایر نقاط است.

امین افقی با بیان اینکه منطقه آزاد یکی از مطالبات مهم مردم مازندران بوده است افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که مازندران در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی دارد راه اندازی منطقه آزاد بسیار ضروری به نظر می‌رسید.

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی منطقه آزاد هدیه ارزشمند دولت به مردم مازندران بوده است گفت:روند راه اندازی واحد‌های مختلف منطقه آزاد در مازندران با سرعت مناسبی در حال اجرا است و هدف از راه اندازی مناطق آزاد، اشتغال مولد، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، توسعه صادرات و انتقال فناوری است.

افقی تاکید کرد: معافیت‌های گمرکی که برای تجار استان در حال پیگیری است و به طور حتم با همکاری گمرک، می‌توانیم معافیت‌های گمرکی بهتری را برای فعالین اقتصادی در استان اعمال کنیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با بیان اینکه شاخصه راه اندازی مناطق آزاد در هر نقطه با توجه صنعتی بودن گردشگری و تجاری بودن در نظر گرفته می‌شود یادآور شد:، اما تفاوت مازندران با سایر نقاط در پیوند صنعت، تجارت، سیاحت و فناوری است یعنی اقلیمی که هر چهار شاخص توسعه منطقه آزاد در آن وجود دارد.

افقی ادامه داد: از مجموع ۵۳۰ شرکتی که در مناطق آزاد مازندران ثبت شده است بخشی از آن، فعالان اقتصادی غرب مازندران هستند و تلاش ما بر این است منافع مناطق آزاد به خود جوامع و مردم منطقه منتقل شود.