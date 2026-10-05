به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عمران علی‌محمدی در دیدار با خانواده شهید حسین بیرانوند از شهدای نیروی انتظامی که با حضور جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: محضر خانواده شهید رسیده‌ایم تا ضمن عرض ادب، از روحیه ایثارگری این خانواده درس اخلاق بگیریم‌ هدف شهدا از نثار جان عزیزشان، برقراری احکام الهی و خدمت خالصانه به مردم بوده است.

وی با تبریک هفته نیروی انتظامی، به جایگاه ویژه شهدای این نهاد اشاره کرد و گفت: این عزیزِ شهید، از نیروهای خدوم نیروی انتظامی بود که جان خود را در راه تأمین امنیت جامعه فدا کرد،در کلام معصومین(ع)آمده است که دو نعمت پنهان وجود دارد؛ یکی سلامتی و دیگری امنیت که تا زمانی که از دست نروند، قدرشان دانسته نمی‌شود،آرامشی که امروز در جامعه داریم، حاصل شب‌زنده‌داری‌ها و زحمات شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی است.

رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف ذاتی دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی متعهد است که راه شهدا را با قوت ادامه دهد. رسالت دستگاه قضا، اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و معتقدیم به که شهدا، ناظران همیشگی بر اعمال ما هستند. امیدواریم که از عملکردمان رضایت داشته باشند.

علی محمدی با تأکید بر اینکه دشمنان نظام همواره به دنبال محروم کردن مردم از خدمات انقلاب هستند، تصریح کرد: ما با اجرای دقیق عدالت و فراهم کردن زمینه خدمت به مردم، دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناامید خواهیم کرد. اگر نسبت به خانواده شهدا کم‌توجهی شود، غیرقابل بخشش است، زیرا این عزیزان کانون ارزش‌های نظام هستند و جوانان و نوجوانان ما باید از این کانون ارزش‌ها الگو بگیرند.