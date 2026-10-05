به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: پس از گزارش حادثه تصادف بین دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و چانگان کراس در خیابان مشتاق نرسیده به پل شهرستان، ساعت ۲۲:۴۰ شب گذشته (دوازدهم مهرماه) به مرکز اورژانس استان، ۲ واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

عباس عابدی با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه افزود: در این تصادف ۶ نفر شامل سه مرد و سه زن مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه مراحل درمان به بیمارستان‌های امین و فارابی اصفهان منتقل شدند.