مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی، با توجه به آغاز فصل کوچ و جابجایی دام‌ها، درخصوص خطر شیوع بیماری تب برفکی هشدار داد.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، با تأکید بر اینکه عشایر برای جلوگیری از خسارات اقتصادی، ملزم به واکسیناسیون گله‌های خود هستند، افزود: مهلت استفاده از طرح واکسیناسیون رایگان دام‌ها تا پایان مهر اعلام شده است.

خادمی نژاد افزود: با توجه به جابه‌جایی دام‌ها در مسیر کوچ، علاوه بر واکسیناسیون، رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، کنترل حمل‌ونقل و توجه به وضعیت سلامت دام‌ها می‌تواند در کاهش خطر انتقال و شیوع بیماری تب برفکی مؤثر باشد.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی ضدعفونی مستمر جایگاه و تجهیزات، جلوگیری از تردد غیرضروری افراد به واحد‌های دامداری، استفاده از ماشین‌آلات و وسایل اختصاصی و همچنین کنترل و مدیریت حمل‌ونقل دام‌ها را از جمله اقدامات پیشگیری از ابتلاء دام‌ها به بیماری تب برفکی اعلام کرد.

خادمی نژاد افزود: حدود ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری استان، کوچ پاییزه خود را از اواخر مهر آغاز می‌کنند.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی جمعیت دام عشایر استان را یک میلیون و ۱۳ هزار و ۴۹۳ رأس دام اعلام کرد.

معمولاً کوچ پاییزه عشایر خراسان جنوبی به صورت درون استانی انجام می‌شود.