رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: خوشبختانه در آستانه هفته نیروی انتظامی و با همراهی و همکاری مؤثر سازمان وظیفه عمومی، توانستیم از سامانه یکپارچه صدور معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور رونمایی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سعید حبیبا در آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه صدور معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور» با همکاری سازمان وظیفه عمومی فراجا با تبریک هفته نیروی انتظامی به تلاش‌گران این عرصه گفت: خوشبختانه در آستانه هفته نیروی انتظامی و با همراهی و همکاری مؤثر سازمان وظیفه عمومی، توانستیم از سامانه یکپارچه صدور معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور رونمایی کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این سازمان در جهت هوشمندسازی خدمات، افزود: امیدواریم در آینده‌ای بسیار نزدیک، این یکپارچه‌سازی سامانه‌ها برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های داخل کشور نیز پیاده‌سازی و عملیاتی شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: هدف اصلی ما این است که دانشجویان با آرامش و اطمینان‌خاطر امور تحصیلی و اداری خود را دنبال کنند، مراجعات حضوری و فرآیندهای کاغذی به‌طور کامل حذف شود و تمامی مراحل از طریق بستر سامانه و به‌صورت الکترونیکی و برخط صورت گیرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان ضمن قدردانی از تعامل دستگاه‌های همکار گفت: از مجموعه نیروی انتظامی، به‌ویژه مسئولان و کارشناسان سازمان وظیفه عمومی که در این مدت تعامل و همکاری بسیار نزدیکی با ما داشتند تا این سامانه به مرحله بهره‌برداری برسد، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

حسین زاهدی جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در این مراسم با تبریک هفته انتظامی به عموم هم‌وطنان و جامعه دانشگاهی، به‌ویژه متقاضیان تحصیل در خارج از کشور گفت: نسخه اولیه سامانه صدور معافیت تحصیلی خارج از کشور سال گذشته با همراهی مجموعه وزارت علوم رونمایی شد؛ اما امسال در راستای ارتقای سطح خدمات، برقراری ارتباط مستمر سامانه‌ای و تسهیل فرآیندها، این سامانه یکپارچه‌سازی شد.

وی افزود: با این اقدام مبارک که در هفته فراجا به ثمر نشست، متقاضیان به جای مراجعه به دو درگاه مجزا، فرآیند کامل صدور معافیت تحصیلی را به‌صورت متمرکز و یکپارچه از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان پیگیری خواهند کرد.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با قدردانی از تعامل و همکاری سازنده وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: از تمامی متقاضیان تحصیل در خارج از کشور دعوت می‌کنیم برای تسریع در تعیین‌تکلیف وضعیت تحصیلی و مشخص‌شدن وضعیت نظام‌وظیفه خود از این بستر الکترونیکی بهره‌مند شوند.

هم‌زمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه صدور معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور» با همکاری مشترک سازمان امور دانشجویان و سازمان وظیفه عمومی فراجا برگزار شد.