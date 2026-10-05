به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه یک‌روزه در واحد‌های مرغ گوشتی این شهرستان، امسال جوجه‌ریزی شد که با این حساب، ساری رتبه نخست مازندران را به خود اختصاص داد.

سید اسماعیل علوی افزود: این میزان جوجه‌ریزی، سهم ۱۴.۵ درصدی شهرستان ساری از مجموع جوجه‌ریزی استان مازندران را نشان می‌دهد.

علوی با اشاره به ظرفیت گسترده شهرستان ساری در حوزه صنعت طیور، ادامه داد: استمرار جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغ گوشتی، بیانگر تداوم فعالیت زنجیره تولید در این بخش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری تاکید کرد: صنعت طیور یکی از بخش‌های مهم تولیدات کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود و تداوم فعالیت واحد‌های مرغداری، علاوه بر حفظ ظرفیت تولید، در پایداری اشتغال و استمرار تأمین محصولات پروتئینی مورد نیاز جامعه نقش دارد.

وی گفت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با نظارت و پایش روند فعالیت واحد‌های مرغ گوشتی و پیگیری مسائل مرتبط با این بخش، استمرار تولید و حفظ ظرفیت‌های موجود صنعت طیور را دنبال می‌کند که این موارد در کنار سایر بخش‌های تولیدی کشاورزی، نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و تأمین پایدار نیاز بازار دارد.