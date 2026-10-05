تیم شهرداری فردوس خراسان جنوبی با پیروزی مقابل غدیر فولاد آهن یزد، عنوان قهرمانی رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بزرگسالان پسران را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان پسران از روز شنبه در سالن شهرک بنفشه البرز آغاز شد و شب گذشته (یکشنبه) با معرفی تیم‌های برتر به اتمام رسید.

در دیدار نهایی این رقابت‌ها تیم شهرداری فردوس خراسان جنوبی با نتیجه هشت بر ۲ مقابل غدیر فولاد آهن یزد به برتری رسید و جام قهرمانی را بالای سر بُرد.

در دیدار رده‌بندی نیز سروش اسکیت البرز با ارائه نمایشی قدرتمند، با نتیجه هفت بر یک از سد هیأت اسکیت استان مازندران گذشت و عنوان سومی این رقابت‌ها را به دست آورد.

این در حالی است که در این دوره از رقابت‌ها ۹ تیم حضور داشتند.