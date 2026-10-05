انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری و دانشجو‌معلم سال ۱۴۰۵ از امروز آغاز شد و داوطلبان تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه فرصت دارند انتخاب رشته خود را در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت کنند.

آغاز انتخاب رشته آزمون سراسری و دانشجو‌معلم ۱۴۰۵ از امروز

آغاز انتخاب رشته آزمون سراسری و دانشجو‌معلم ۱۴۰۵ از امروز

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری و دانشجو‌معلم ۱۴۰۵ از امروز آغاز شده است.

داوطلبان می‌توانند تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل را در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت کنند.

هر داوطلب تنها یک‌بار امکان انجام انتخاب رشته را دارد؛ با این حال پس از دریافت رسید، امکان ویرایش فرم انتخاب رشته در دفعات محدود فراهم خواهد بود.

داوطلبان توصیه می‌شود پیش از ثبت نهایی، اولویت‌های خود را با دقت بررسی کنند.