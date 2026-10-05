به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش کلش ریپورت به نقل از وال‌استریت ژورنال، آمریکا بمب افکن‌های بی - یک خودر ا از پایگاه فیرفورد در انگلیس، خارج کرد.

در پی بروز نگرانی‌های امنیتی ناشی از یک توطئه تروریستی علیه پایگاه هوایی «فیرفورد» در انگلیس که گمان می‌رود با ایران مرتبط باشد، ایالات متحده تمامی ۱۲ بمب‌افکن بی-۱ (B-۱) خود را از این پایگاه خارج کرد.

مقامات آمریکایی معتقدند شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعدادی از اتباع انگلیس را برای هدف قرار دادن این بمب‌افکن‌ها و کشتن پرسنل نظامی به کار گرفته بود. برخی از مقامات انگلیسی در میزان پیچیدگی این توطئه تردید کرده‌اند.

پایگاه هوایی فیرفورد به عنوان کانون انجام حملات هوایی بمب‌افکن‌های آمریکا علیه ایران استفاده می‌شد. این بمب‌افکن‌ها اکنون به پایگاه‌های اصلی خود در ایالات متحده بازگشته‌اند و همچنان برای انجام مأموریت‌های جهانی در دسترسند.