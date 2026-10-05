در حالی که تیم‌های جوان کشور در المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب رتبه‌های برتر، پرچم ایران را در سطح جهان و قاره بالا برده‌اند، نقش نیروی انتظامی در ایجاد بستری امن برای این شکوفایی و تأمین آرامش جامعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در حالی که تیم‌های جوان کشور در المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب رتبه‌های برتر، پرچم ایران را در سطح جهان و قاره بالا برده‌اند، نقش نیروی انتظامی در ایجاد بستری امن برای این شکوفایی و تأمین آرامش جامعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

موفقیت‌های پیاپی تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک در کسب ۵ طلای جهانی در هانوی و همچنین کسب ۱۹ مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، نشان از قدرت برتر ملت در ترکیب «علم، ایمان و وحدت» دارد.

این دستاورد‌ها که از پیوند دانش و اراده مردم حاصل می‌شود، در شرایطی معنای بیشتری می‌یابد که امنیت داخلی از سوی نیرو‌های مقتدر حفظ شود.

در این راستا، نیروی انتظامی با حضور مداوم در محله‌ها، رسیدگی به موارد ناامنی و کنترل نظم شهری، نقش مؤثری در ایجاد احساس امنیت برای همه شهروندان ایفا می‌کند.

مردم شیراز در تجمعات شبانه می گویند مأموران نیروی انتظامی با برخورد مقتدرانه و در عین حال مردم‌دار، بستری را فراهم کرده‌اند که مردم با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازند.