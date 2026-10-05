به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح‌های اصلاح نژادی در استان، با اشاره به فعالیت مستمر ماموران تلقیح در استان، این اقدام را در راستای سیاست‌های معاونت تولیدات دامی برای بهبود ظرفیت ژنتیکی گله‌ها و توسعه دامداری‌های روستایی اعلام کرد و گفت: تلقیح مصنوعی، نقشی کلیدی در سرعت‌بخشی به انتقال صفات برتر دام‌های نر به جمعیت دامی ماده ایفا می‌کند و با کمترین هزینه، بیشترین تأثیر را در ارتقای بهره‌وری گله به همراه دارد.

حسین نگهدار با برشمردن مزایای فنی این طرح افزود: حذف هزینه‌های سنگین نگهداری دام نر، کاهش خطرات ناشی از جفت‌گیری طبیعی، پیشگیری از افزایش ضریب همخونی در گله، و افزایش بازدهی تولیدمثل از جمله دستاورد‌های استفاده از تلقیح مصنوعی است که در نهایت به پایداری تولید و افزایش درآمد دامداران منجر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح نژاد تنها از مسیر استفاده از دام‌های برتر با تولید بالا امکان‌پذیر است، تاکید کرد: با بهره‌گیری از این روش، می‌توان در مدت زمان کوتاهی، اثر ژنتیکی دام‌های نر مرغوب را در سراسر گله و حتی منطقه مشاهده کرد و بدین ترتیب، هم کمیت تولید شیر و هم کیفیت گوشت قرمز را به‌طور چشمگیری ارتقا داد.

معاون بهبود تولیدات دامی مازندران گفت: تداوم این روند در فصول آینده، چشم‌انداز روشنی برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات دامی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی استان ترسیم می‌کند و انتظار می‌رود با حمایت از دامداران و توسعه پوشش تلقیح مصنوعی، گام‌های بلندی در جهت خودکفایی و امنیت غذایی پایدار برداشته شود.