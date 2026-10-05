به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست بررسی مشکلات و چالش‌های معدن ایرج اسفراین اظهار کرد: پیگیری برای فعال شدن این معدن با هدف ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان در دستور کار قرار دارد.

استاندار خراسان‌شمالی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های معدنی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه استان، گفت: سیاست استان، جبران غفلت‌های گذشته در حوزه معدن، احیا و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی و مقابله با خام‌فروشی است.

نوری با بیان اینکه این استان اگرچه از ذخایر عظیم معدنی برخی استان‌های کشور برخوردار نیست، تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

نوری ادامه داد: معدن ایرج باید فعال شود و در مقابل، انتظارات و الزامات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی بهره‌برداران و معدن‌کاران مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد استان حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی است که به تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی منجر شود و برای کسانی که در مسیر اشتغال‌زایی حرکت می‌کنند، فرش قرمز پهن می‌کنیم.