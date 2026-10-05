به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی کشته‌گر گفت: ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی ویژه معلولین تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در این آزمون، بیش از ۱۰۰ نفر در دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان جذب خواهند شد که از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، شرکت فرودگاه‌های استان، وزارت بهداشت، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

کشته‌گر ادامه داد: پرینت کارت شرکت در آزمون از ۲۶ آبان‌ماه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت و آزمون نیز در روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود.