به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، محمد اله‌بخش، مدیرکل شیلات استان اردبیل، گفت: بررسی پراکنش جمعیتی ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز در رودخانه‌های استان اردبیل و همچنین مطالعه مروری و امکان‌سنجی تکثیر و پرورش این گونه، توسط اداره کل شیلات استان در حال انجام است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت این گونه در اکوسیستم‌های آبی استان افزود: قزل‌آلای خال‌قرمز از گونه‌های مهم و ارزشمند خانواده آزادماهیان به شمار می‌رود و رودخانه‌های کوهستانی استان اردبیل، زیستگاه طبیعی این گونه محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله آلودگی منابع آبی، صید غیرمجاز و تغییرات اقلیمی، ذخایر طبیعی قزل‌آلای خال‌قرمز در زیستگاه‌های طبیعی با کاهش مواجه شده است و این موضوع، ضرورت انجام مطالعات علمی و اقدامات حفاظتی برای صیانت از ذخایر این گونه را دوچندان کرده است.

اله‌بخش با بیان اینکه اهلی‌سازی، تکثیر و پرورش قزل‌آلای خال‌قرمز در محیط‌های محصور، از اهداف مورد بررسی شیلات استان است، تصریح کرد: دستیابی به دانش فنی و امکان اجرای موفق این طرح، نیازمند انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت موفقیت مطالعات و امکان تجاری‌سازی تکثیر و پرورش این گونه، می‌توان زمینه تنوع‌بخشی به گونه‌های مورد استفاده در آبزی‌پروری، افزایش تولید محصولات آبزی، افزایش سرانه مصرف آبزیان و همچنین کاهش فشار بر ذخایر طبیعی قزل‌آلای خال‌قرمز را فراهم کرد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل تأکید کرد: حفظ ذخایر طبیعی این گونه ارزشمند، در کنار توسعه روش‌های علمی و پایدار تکثیر و پرورش، از محور‌های مهم مورد توجه شیلات استان در این زمینه است.