به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، واحد ۳ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندوره‌ای و ۹ روز فعالیت فشرده تعمیراتی، به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: این واحد در ادامه عملیات رفع نشتی روغن در مسیر جکینگ یاتاقان شماره ۵ توربین، با هماهنگی لازم برای انجام تعمیرات میاندوره‌ای و افزایش آمادگی تولید پایدار انرژی در زمستان، از مدار خارج و پس از ۹ روز به شبکه سراسری بازگشت.

ابراهیم قلعه‌سری با اشاره به ضرورت آمادگی حداکثری واحد‌های تولید برق برای تأمین انرژی مورد نیاز مشترکان شبکه افزود: در این تعمیرات علاوه بر بازدید‌ها و فعالیت‌های معمول، اقداماتی برای بازیابی توان و رفع محدودیت تولید واحد انجام شد.

وی گفت: تعمیر فن شماره یک و بازدید فن شماره ۲ تأمین هوای بویلر، قلیا‌شویی پیش‌گرمکن هوای بویلر، رفع اشکال توربوست و ژنراتور، سیستم گلوله‌زنی تپ‌روژ و کولر آب سرویس، بازدید موشل فیلتر و تعمیرات الکتروموتور کندانسیت پمپ از جمله اقدامات انجام‌شده در این دوره بود.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا افزود: جاگذاری باندل‌های سوپرهیت، تعمیرات دیواره کانال دود و نازل‌های اسپری سوپرهیت مجموعه بویلر نیز در جریان این عملیات انجام شد.

با پایان این عملیات، واحد ۳ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات دوباره به مدار تولید بازگشت و برای تأمین پایدار انرژی در شبکه سراسری آماده شد.