به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در آخرین دیدار از روز اول هفته چهارم لیگ آزادگان، تیم‌های نفت و گاز گچساران و فولاد (ب) در دیداری پربرخورد و پایاپای به مصاف یکدیگر رفتند؛ مسابقه‌ای که با ریتم هجومی از سوی هر دو تیم آغاز شد و در نهایت با تقسیم امتیاز‌ها همراه بود.

شاگردان صمد مرفاوی در نفت و گاز گچساران شروع بهتری داشتند و در دقیقه ۲۳ به گل اول بازی رسیدند. روی یک ضد حمله، صدرالله آشنا توپ را مقابل محوطه جریمه خودی تصاحب کرد و با یک استارت سریع به سمت زمین حریف دوید. او پشت محوطه جریمه فولاد (ب) با یک پاس در عرض بازیکن هم‌تیمی را راه انداخت و در برگشت، با دریافت مجدد توپ و یک شوت دقیق دروازه حریف را باز کرد تا گچسارانی‌ها نیمه اول را با پیروزی یک بر صفر به سود خود خاتمه دهند.

با آغاز نیمه دوم، شاگردان ایوب والی برای جبران نتیجه جلو کشیدند و روی یکی از حملات خود در دقیقه ۶۱ قفل دروازه میزبان را شکستند. سجاد عبدویی پشت محوطه جریمه نفت و گاز صاحب موقعیت شد و با شلیکی تماشایی و مهارنشدنی با پای چپ توپ را روانه دروازه کرد؛ توپی که پس از اصابت به تیرک عمودی به تور چسبید و هیچ واکنشی از سوی گلر حریف به دنبال نداشت. این گل عصبانیت شدید صمد مرفاوی را به دنبال داشت.

نتایج بازی‌های هفته چهارم به شرح زیر است:

جزیره قشم یک - کاراگستر شبستر صفر

نفت مسجدسلیمان یک - فرد البرز صفر

شاهین بندرعامری ۲ - سایپا صفر

نفت و گاز گچساران یک - فولاد ب یک