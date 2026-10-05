به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تقی ربانی مدیرکل صداوسیمای گیلان در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با اشاره به رویداد «ایران جان» در رسانه ملّی افزود: فلسفه اجرای این طرح، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان‌ها و شهرستان‌های کشور است.

وی با بیان اینکه نوبت گیلان برای اجرای این رویداد، هفته دوم دی‌ماه پیش‌بینی شده است، گفت: در طول یک هفته، گیلان در معرض دید مخاطبان سراسر کشور قرار خواهد گرفت و شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی در استان گیلان مستقر خواهند شد.

مدیر کل صداوسیمای گیلان ادامه داد: شبکه خبر، برنامه‌های گفت‌وگومحور، برنامه‌های ویژه و بخش‌های مختلف خبری و تلویزیونی و رادیویی در این مدت به معرفی ظرفیت‌های گیلان، شهرستان‌ها، شخصیت‌ها، اماکن تاریخی، فرهنگی و رویداد‌های استان خواهند پرداخت.

تقی ربانی با تأکید بر جایگاه لاهیجان در این طرح گفت: لاهیجان یکی از شهر‌های پیشران گیلان است و ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف دارد که باید در رویداد «ایران جان» به مردم سراسر کشور معرفی شود.

وی همچنین بر ضرورت معرفی چهره‌های علمی، فرهنگی، تاریخی و هنری گیلان تأکید کرد و افزود: نام بسیاری از بزرگان این استان برای مردم شناخته شده است، اما لازم است ابعاد زندگی و نقش آنان در تاریخ و فرهنگ کشور بیشتر معرفی شود.

مدیرکل صداوسیمای گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، از پیشنهاد برگزاری دو رویداد ملی در کنار اجرای طرح «ایران جان» خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره خبر کشور و جشنواره موسیقی فولکلور ایران در گیلان، به تهران پیشنهاد شده است.

تقی ربانی اضافه کرد: گیلان و شهرستان‌هایی مانند لاهیجان، تالش و دیگر مناطق استان دارای ظرفیت‌های متنوع موسیقی و فرهنگی هستند و برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر گیلان در سطح ملی باشد.

فرماندار لاهیجان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی، بر استفاده از ظرفیت رسانه ملّی برای معرفی توانمندی‌های لاهیجان تأکید کرد و گفت: رویداد «ایران جان» فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان در سطح ملی است و باید از این فرصت برای شناساندن توانمندی‌ها، چهره‌ها، اماکن تاریخی و فرهنگی و رویداد‌های شاخص شهرستان لاهیجان استفاده کرد.

علیرضا مسچیان همچنین با اشاره بر ضرورت همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان با صداوسیمای گیلان افزود: ادارات و نهاد‌های شهرستان با مشارکت و هماهنگی لازم، زمینه اجرای هرچه بهتر رویداد ایران‌جان و معرفی ظرفیت‌های لاهیجان در سطح ملی را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آغاز به کار طرح ساختمان دیالیز شهرستان، این طرح را از جمله اقدامات مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت در شهرستان دانست و بر ضرورت استمرار پیگیری اجرای طرح‌های اولویت‌دار و مورد نیاز مردم تأکید کرد.