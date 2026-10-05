به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر گفت: در شش ماهه نخست امسال ۸۴ هزار و ۸۱۱ تن انواع بار در راه آهن زاگرس بارگیری و تخلیه شده است که شامل ۶۷ هزار ۸۷۱ تن بارگیری و بوده و ۱۶ هزار ۹۴۰ تن تخلیه می‌باشد.

مدیر کل راه آهن زاگرس با بیان اینکه تعداد واگن‌های بکارگیری شده برای بارگیری کالا‌ها ۹۶۳ واگن و واگن‌های تخلیه ۳۰۸ واگن بوده است، ادامه داد:

در شش ماهه نخست امسال، تن کیلومتر خالص ۳۰۸ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۸۸۸، تن کیلومتر ناخالص ۵۳۴ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۹۰۸، تن کیلومتر مرزی ۲۹۷ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۱۵۷ و تن کیلومتر مبداء-مقصد ۳۵ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۱۰ ثبت شده است.

پیروز فر عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه شاخص بهره‌وری لوکوموتیو ۲۳۴ هزار و ۳۳۰ به ثبت رسید و تعداد قطار ایجادی ۲ هزار ۳۵۶ قطار بوده است.

راه‌آهن زاگرس یکی از نواحی بیست و یک گانه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است که ماموریت بهره‌برداری از شبکه و تجهیزات آن به منظور ارائه خدمات حمل و نقل بار در شبکه ریلی و همچنین حفاظت از حریم خطوط و ایستگاه‌های حوزه استحفاظی شوشتر و هفت تپه تا تنگ هفت استان لرستان به طول ۲۲۵ کیلومتر و با محوریت ایستگاه تشکیلاتی اندیمشک را برعهده دارد.