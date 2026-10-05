به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری ۳۸۰ میلیون مترمکعبی گاز در سال‌های گذشته گفت: بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب از این کسری، تامین شد و مقداری دقیق کسری به ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

علی کشوری با اشاره به گفته‌های مسئولان شرکت ملی گاز کشور مبنی بر برنامه‌های همه جانبه برای فصل سرما افزود: ابلاغیه ضرورت تامین سوخت دوم و ذخیره زمستانه به واحد‌های تولیدی و خدماتی افزود: با توجه به شرایط کشور، احتمال بروز چالش‌هایی در تأمین گاز کشور به ویژه استان‌های شمالی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در نشست‌های پیگیری وضعیت گازرسانی به مناطق مختلف کشور و مازندران، بر توجه به تقویت زیرساخت‌های گازرسانی و تأمین گاز تأکید شد گفت: بر اساس گفته مسئولان مرتبط با این حوزه، مشکلی در تامین سوخت دوم و جایگزین وجود ندارد.