حزب جماعت اسلامی پاکستان در اعتراض به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و در حمایت از فلسطین، راهپیمایی بزرگی در کراچی برگزار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «حافظ نعیم الرحمان» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان، در این مراسم با اشاره به توافق دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی، خواستار مشارکت ایران، بنگلادش و دیگر کشور‌های اسلامی در این توافق شد و تاکید کرد که حمایت از فلسطین و پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی باید در اولویت هرگونه معاهده دفاعی میان کشور‌های اسلامی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش هزاران نفر از مردم کراچی، شامل زنان، مردان، کودکان و سالمندان، در راهپیمایی بزرگ غزه که از سوی جماعت اسلامی کراچی در خیابان قائدین این شهر برگزار شد، شرکت و با مردم فلسطین و غزه اعلام همبستگی کردند.

این راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که به گفته برگزارکنندگان، با وجود برقراری آتش بس، حملات رژیم صهیونیستی در بخش‌هایی از غزه ادامه دارد.

حافظ نعیم الرحمان رئیس جماعت اسلامی پاکستان، در سخنرانی خود گفت: هفته نخست ماه اکتبر به اعلام همبستگی با مردم مظلوم و غیرنظامی غزه و فلسطین اختصاص خواهد داشت.

وی درباره توافق دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی نیز اظهار داشت: این توافق می‌تواند اقدامی مثبت باشد، اما ایران، بنگلادش و دیگر کشور‌های اسلامی نیز باید در آن مشارکت داشته باشند.

وی افزود: اگر هدف این توافق دفاع از منطقه است، حمایت از فلسطین و پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی باید نخستین اولویت آن باشد.

حافظ نعیم الرحمان همچنین خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی مسجد الاقصی شد و گفت: مسلمانان نباید اجازه دهند اختلافات مذهبی و جغرافیایی مانع حمایت از مردم فلسطین و کشمیر شود.

وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ گفت: این عملیات، قدرت و برتری ادعایی رژیم صهیونیستی را به چالش کشید و تحولات فلسطین موجب شد واقعیت این رژیم در برابر افکار عمومی جهان آشکارتر شود.

امیر جماعت اسلامی پاکستان همچنین با انتقاد از حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، سکوت برخی کشور‌های اسلامی را موجب تقویت این رژیم دانست و بر ضرورت افزایش حمایت از مردم غزه تاکید کرد.

در ادامه این مراسم دکتر محمود یوسف الشوبکی، مفتی غزه نیز از مردم کراچی به دلیل حضور در این راهپیمایی قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین تجمعاتی به مردم غزه نشان می‌دهد که مسلمانان جهان آنان را تنها نگذاشته‌اند.

وی مسجد الاقصی را بخشی از اعتقادات مسلمانان و قبله نخست مسلمانان دانست و خواستار اتحاد کشور‌های اسلامی برای حمایت از فلسطین و حفاظت از اماکن مقدس شد.

در پایان این راهپیمایی، شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و جماعت اسلامی و استفاده از نماد‌های فلسطینی، حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند.