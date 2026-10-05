مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از رسیدگی به ۲ هزار و ۳۸۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در ۶ ماه نخست امسال و محکومیت متخلفان به پرداخت ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حسین رحیمیان اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال ۶ هزار و ۱۰۳ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و رسیدگی شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۳۸۳ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده که متخلفان این پرونده‌ها در مجموع به پرداخت ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از انجام ۲ هزار و ۸۹۳ بازرسی توسط ۴۶۳ اکیپ گشت مشترک خبر داد که برای ۹۵۷ مورد تخلف، پرونده تشکیل شده است.

به گفته رحیمیان، تقلب با ۴۳ مورد و گران‌فروشی با ۳۲ مورد، بیشترین تخلفات ثبت‌شده در این مدت بوده‌اند.