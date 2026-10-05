به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا داریم.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به اینکه دریا بعدازظهر و شب متلاطم است توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی صورت پذیرد.

مجتبی حمزه نژاد گفت: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه شرایط دریا برای رفت آمد‌های دریایی مساعد است.

به لحاظ دمایی در سه روز آینده افزایش دمای بیشینه در استان داریم.