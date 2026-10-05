دست متصرفان از ۳۰ هکتار اراضی ملی در شهرستان‌های آران و بیدگل و شاهین شهر و میمه کوتاه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل،در راستای حفاظت از اراضی ملی و اجرای دقیق قوانین و با همکاری مأموران این منطقه، حکم قطعی قضایی رفع تصرف از یک مزرعه به مساحت ۶ هزار و ۳۵۷ متر مربع در بخش کویرات با موفقیت اجرا شد.

همچنین بر اساس اعلام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه ۲۴ هکتار از اراضی ملی در منطقه حیدرآباد مورچه‌خورت این شهرستان رفع تصرف شد.

این اراضی شامل زمین‌های زراعی و باغ احداث‌شده بوده که با حضور نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه و همکاری کلانتری مورچه‌خورت، در اجرای حکم قضایی از تصرف خارج و به اراضی ملی برگردانده شد.

این اقدام نشان‌دهنده عزم راسخ اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری این ۲ شهرستان در مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی و جلوگیری و صیانت از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی است.