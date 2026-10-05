به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۱۳ هزار و ۲۰۰ نوآموز دوره پیش‌دبستانی خراسان‌شمالی با حضور در کودکستان‌های استان، نخستین گام‌های خود را در مسیر تعلیم و تربیت برداشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی در حاشیه این آیین گفت: امسال ۱۳ هزار و ۲۰۰ نوآموز در دوره پیش‌دبستانی کودکستان‌های استان پذیرش شده‌اند که بیش از نیمی از آنان پسر و مابقی دختر هستند.

علی متقیان افزود: کودکستان‌ها نقش مهمی در آماده‌سازی کودکان برای ورود به دوره ابتدایی دارند و آموزش در این دوره باید متناسب با ویژگی‌های سنی، روحی و تربیتی کودکان و با مشارکت خانواده‌ها دنبال شود.

وی گفت: در مجموع ۴۴۲ کودکستان در نقاط مختلف خراسان‌شمالی فعالیت دارند که برای ۳۲۹ مرکز، ابلاغ شهریه صادر شده است.

متقیان ادامه داد: بیشترین تعداد کودکستان‌های استان در شهرستان بجنورد قرار دارد و ۱۳۴ مرکز در این شهرستان فعالیت می‌کنند؛ همچنین ۸۳ کودکستان در شیروان، ۶۹ مرکز در اسفراین و ۴۶ مرکز در سملقان فعال است.

وی گفت: ۴۰ کودکستان در فاروج، ۱۹ مرکز در جاجرم، ۱۲ کودکستان در گرمه، ۶ مرکز در بام و صفی‌آباد و سه کودکستان نیز در مانه فعالیت دارند.